Італія переживає діоксиновий скандал

У п`ятницю 21 березня італійські виробники сиру оприлюднили спеціальне рекламне повідомлення на сторінках місцевих газет. Таким чином вони відреагували на інформацію про те, що в молоці, з якого виготовляється сир моцарелла, був виявлений діоксин. Про це повідомляє Associated Press.

Реклама стверджує, що якість сиру ретельно контролюється і він безпечний для здоров`я.

Минулого тижня представники влади взяли проби молока з десятків буйволових ферм, після того, як у продукції 29 сироварень було виявлено підвищений вміст діоксину.

Поки що залишається невстановленим, як діоксин потрапив у сир, проте за словами чиновників, це може бути пов`язано з поганою екологічною обстановкою в регіоні Кампанія. За словами чиновника, якого цитує AFP, буйволи, з молока яких виготовляють сир, випасалися на території, де раніше були поховані токсичні відходи.

За інформацією AFP, на 66 фермах, з яких надійшло молоко з діоксином, оголошений карантин. Відомо, що у справі про отруєні продукти, яке розслідують правоохоронні органи Неаполя, проходять 109 чоловік.

Лента.ру