Уряд створив комісію з реорганізації Держслужби з контролю за наркотиками

Відповідне розпорядження від 18 лютого №107-р опубліковане на Урядовому порталі.

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Головою комісії затверджено начальника Управління ліцензування, квот та дозволів Державної служби з контролю за наркотиками Олега Дзісяка. Він повинен затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з реорганізацією Державної служби з контролю за наркотиками; поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів україни про результати проведеної роботи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Держлікслужбу і Держслужбу з контролю за наркотиками об'єднають в одне відомство.