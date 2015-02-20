Уряд створив комісію з реорганізації Держслужби з контролю за наркотиками
17:02, 20 лютого 2015Суспільство
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Кабінет міністрів України створив комісію з реорганізації Державної служби з контролю за наркотиками.
Головою комісії Кабмін призначив Олега Дзісяка / УНІАН
Відповідне розпорядження від 18 лютого №107-р опубліковане на Урядовому порталі.
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Головою комісії затверджено начальника Управління ліцензування, квот та дозволів Державної служби з контролю за наркотиками Олега Дзісяка. Він повинен затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з реорганізацією Державної служби з контролю за наркотиками; поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів україни про результати проведеної роботи.
Раніше УНІАН повідомляв, що Держлікслужбу і Держслужбу з контролю за наркотиками об'єднають в одне відомство.
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