На Львівщині зросла кількість чоловіків призовного віку, охочих оформити опікунство над пенсіонерами

На Львівщині військові комісари звертаються до правоохоронних органів з проханням перевірити факти оформлення опікунства над літніми людьми особами призовного віку з метою ухилення від мобілізації.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час наради у Львівській обласній державній адміністрації за участі голів районних держадміністрацій та районних військових комісарів зазначалося, що кількість таких випадків значно зросла з початком четвертої хвилі мобілізації.

„За останній період в області значно зросла кількість серед осіб призовного віку охочих оформити опікунство над літніми людьми. Враховуючи це, військові комісари вже звертаються до правоохоронних органів з поданнями щодо проведення перевірки фактів встановлення опікунства, оскільки є підстави вважати це одним із способів ухилення від мобілізації”, - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов'язані, котрі зайняті доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.