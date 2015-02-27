Бойовики «ЛНР» заявили про прибуття «гумконвою» РФ до Луганська

Як йдеться у повідомленні "ЛНР", колона з гуманітарною допомогою для "ЛНР" прибула до Луганська. На даний час більш як 80 машин прямують на склади, де незабаром почнеться їх розвантаження.

"Автомобілі зі складу 16-го конвою привезли для жителів "ЛНР" м'ясні, рибні і молочні консерви, манну і рисову крупи, гречку, цукор. Також доставлені предмети першої необхідності, книги і навчальні посібники для студентів і школярів. З серпня 2014 року 15 автоколон Росії доставили до "ДНР" і "ЛНР" більш як 20 тис. тонн гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє до зони бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

15-й так званий «гумконвой» з Росії прибув на Донбас 20 лютого.