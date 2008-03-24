РНБО пояснила, навіщо Україні миротворці

Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду максимально посилити особисту захищеність українських миротворців при виконанні ними своїх функцій під мандатом ООН, підняти ступінь їх матеріального заохочення та покращити систему контролю за їх діяльністю з боку Міністерства оборони та МВС України в межах регламентних документів ООН.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Апарату РНБО.

При цьому прес-служба Апарату РНБО звертає увагу на те, що миротворчу функцію зовнішньої політики України вже вкотре намагаються монополізувати політики і журналісти.

“Для журналістів це природно. До цього зобов’язує моральний стандарт їхньої професії. Як для політиків - це спосіб, інструмент мобілізації електорату. А потрібен діалог”, - йдеться в заяві. Як відзначає РНБО, після ядерного роззброєння, зміни ідеології воєнної доктрини, Україна спільно з іншими сучасними державами зайняла вагомі позиції у забезпеченні стабільності світового порядку, формуванні нової глобальної та регіональної безпекової політики, упередження нових, ще важко передбачуваних загроз військового, та техногенного характеру. Цьому служать українські миротворчі контингенти по всьому світі. “Для України це одночасно є шансом швидше інтегруватися у сучасні безпекові інститути, посилюючи як координацію своїх дій з державами-лідерами, так і піднімаючи статус власної безпеки. Для політиків вкрай важливо зрозуміти, що активне і послідовне виконання миротворчих зобов’язань України є одною із гарантій євроінтеграційних перспектив українського народу”, - наголошується в заяві.

Тому, відзначає РНБО, “події в Косовській Митровиці треба розглядати саме в аспекті цієї принципово важливої програми української політичної влади. Одночасно це і завдання для державної влади. Їй треба забезпечити високу ступінь особистої безпеки наших миротворчих підрозділів, на рівні не нижчому, аніж для американців, французів, німців, поляків. Саме ця обставина стала принципово важливою для рішень РНБО”.

Як відзначає прес-служба Апарату РНБО, незважаючи на те, що (на сьогоднішньому засіданні РНБО) це питання знаходилось у розділі «Різне», оскільки в силу несподіваності виклику воно не було плановим, йому була приділена чи не найважливіша увага Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. (Вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому. Один з поранених - Ігор Кіналь - помер того ж дня від численних осколкових поранень. Сьогодні, 24 березня, на засіданні РНБО було вирішено, що Україна звернеться до ООН з ініціативою створити двосторонню комісію щодо розслідування інциденту в Косовому, який призвів до загибелі і поранення українських миротворців – УНІАН).

РНБО вважає, зазначається в заяві, що “Україна має домогтися не тільки нагального створення спільної з Секретаріатом ООН комісії з розслідування інциденту у відкритому режимі. Нам потрібно терміново отримати її висновки, згідно зі Статутом ООН, щодо планування та управління бойовою операцією, в якій були задіяні не професійні військові, а поліцейські. Їхні функції, згідно із стандартами, суттєво різняться. Урок Косовської Митровиці має нас привести не в стан розгубленості і, можливо, справедливих за емоціями, але неконсолідованих в розумінні відповідальності держави за виконання своїх зобов’язань, заяв і дій. В будь-якому випадку час емоцій і політичних вимог може настати тільки після ретельного і серйозного розслідування обставин цього тяжкого інциденту”.

Тому РНБО засвідчило свою готовність і сформулювало доручення уряду максимально посилити особисту захищеність наших миротворців при виконанні ними своїх функцій під мандатом ООН, підняти ступінь їх матеріального заохочення та покращити систему контролю за їх діяльністю з боку Міністерства оборони та МВС України в межах регламентних документів ООН, йдеться в заяві. РНБО також висловила занепокоєність спробою розпочати дискусію про будь-яку відповідальність українських миротворців за пасивну позицію щодо використання зброї. Застосування зброї в цій ситуації призвело б до жертв серед місцевого населення, оскільки живим щитом перед миротворцями стояли жінки і діти, з-за спин яких летіли гранати. Це могло мати наслідком глибоку кризу в цьому регіоні.

З другого боку, керівництво цією операцією здійснювали спеціально уповноважені посадові особи ООН, які, власне, і ухвалювали рішення про управлінням процесом бойової сутички. Ще раз окремо відзначаємо особливу для озброєних людей мужність і професійну мораль наших миротворців, які ціною свого життя та здоров’я, разом із поляками, румунами, французами зберегли мир на Балканах, йдеться в заяві РНБО.

“Дискусія на засіданні РНБО засвідчила, що проблема таких наслідків коріниться не в події, яка відбулася, а в якості підготовки та реалізації «технологій» планування, координації та забезпечення українського персоналу сучасними і навіть надсучасними способами прийняття рішень особливо в кризових ситуаціях і збереження життя та здоров’я наших громадян”, відзначає прес-служба Апарату РНБО України.