Завтра синоптики обіцяють Києву сніг

26 березня на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У південній частині та східних областях пройде дощ з переходом у мокрий сніг, вранці та вдень місцями сильні опади (лише вночі в центральних, а вдень у північних областях без опадів). Вітер переважатиме західний, 5-10 м/с, вдень у південній частині та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, у східній частині 7-12° тепла. В Карпатах сніг та мокрий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

27 березня буде хмарно з проясненнями; вночі сніг; у Криму, Приазов`ї та східних областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; вдень в Україні невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах країни подекуди ожеледиця.

28 березня мінлива хмарність; без істотних опадів, лише вночі у західній частині невеликий сніг. Вітер переважно північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі 27 березня у південній та східній частині пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями 25 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, 27 березня у південній частині та східних областях, 28 березня на Південному узбережжі Криму 0-5° тепла; вдень 27 березня 3-8° тепла, на півдні та сході, а 28 березня в Україні 7-12° тепла. В Карпатах сніг (вдень 28 березня без істотних опадів); температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-7° морозу.

29-30 березня без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 10-15° тепла.

У м. Києві та області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі, вранці мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла, по області вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

27 березня утримається хмарна погода з проясненнями; невеликий сніг, вдень з дощем; на дорогах подекуди ожеледиця.

28 березня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 27 березня 3-8° тепла, 28 березня 7-12°.

29-30 березня - без опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.