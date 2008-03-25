Ющенко підтвердив, що борг України Росії становить 2 млрд. дол.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що на сьогодні Україна заборгувала Росії 2 млрд. доларів за спожитий від початку року газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Криму.

В.ЮЩЕНКО висловив жаль, що влада не змогла вирішити це питання.

«На жаль, владою, компетентною владою, досі не дано відповіді», - сказав він.

Президент також повідомив, що доручив уряду і прем’єр-міністру невідкладно сформувати директиви і відправити делегацію до Москви для переговорів.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що ці переговори мають розпочатись вже цього тижня. На його думку, на них має йтися про об’єми і умови постачання газу у 2008 році.

Глава держави зазначив, що на політичному рівні ці питання були вирішені в рамках переговорів між президентами України та Росії. В.ЮЩЕНКО назвав ці домовленості знаковими для двох сторін, принагідно подякувавши російській стороні та експертам, які брали участь у переговорах.

Однак, за словами Президента, реальна ситуація виявилася не такою простою і оптимістичною, як на рівні політичних домовленостей.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що нещодавно мав розмову з президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ, під час якої було підтверджено, що згадані домовленості глав держав залишаються в силі.