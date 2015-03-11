Сьогодні 40 днів з моменту загибелі Кузьми Скрябіна

Зазначимо, що на 27 лютого був запланований великий концерт гурту під назвою "За день до весни". У зв'язку з цим, друзі та колеги загиблого музиканта прийняли рішення провести 21 березня концерт пам'яті Кузьми. Гроші, виручені від продажу квитків, будуть перераховані сім'ї Андрія Кузьменка.

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Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого близько 08.20 у Дніпропетровській області. Звістка про загибель музиканта сколихнула всю країну. У той же день у багатьох містах шанувальники Кузьми зібралися на мітинги-реквієми, щоб вшанувати пам'ять кумира поколінь. У Києві сотні фанатів Кузьми до стели на майдані Незалежності принесли його портрети, свічки та квіти. Люди не приховували емоцій від гіркоти втрати.

4 лютого у церкві Преображення Господнього у Львові почалося прощання з Андрієм Кузьменком. Протягом всієї ночі стояли кілометрові черги, люди по кілька годин чекали, щоб потрапити в храм. Вранці 5 лютого після прощання і заупокійної літургії присутні провели музиканта в останню путь оплесками. Поховали Андрія Кузьменка на цвинтарі в Брюховичах.