Царевич очікує відповіді Пайетта на її звернення про політичне переслідування

Відсторонена від посади суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич очікує відповіді посла США в Україні Джеффрі Пайєтта на її звернення про політичне переслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

“Вийшовши із засідання Верховної Ради, я зазначила, що я розцінюю це як політичну розправу, в тому числі щодо рішення відносно Єфремова. Я зверталася до посла США і зараз очікую на відповідь стосовно можливої зустрічі відносно того, що на мене здійснюється відповідний тиск та вплив з приводу необхідності постановлення того чи іншого судового рішення”, - сказала Царевич.

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Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського райсуду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. За даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

10 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила Вовка, Царевич і Кицюка від посад суддів строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

11 березня Вінницький міський суд частково задовольнив клопотання прокуратури у справі Царевич і постановив, що вона має бути взята під особисте зобов'язання на два місяці.

Раніше Царевич заявляла, що на неї чинять тиск і що про це вона повідомила у своїй заяві до посла США Пайєтта.