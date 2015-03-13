Відродження комунального господарства неможливе без ліквідації монополії ЖЕКів – експерт

Таку думку висловив заступник директора реформ Асоціації міст України Валерій Баранов у ході круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Експерт зазначив, що українська влада протягом багатьох років через побоювання зростання соціальної напруги по-суті знищувала комунальне господарство, створюючи непідйомні для держбюджету пільги, через які комунальні підприємства ставали банкрутами. І тепер підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги є вимушеним, але не єдиним кроком для вирішення проблеми.

«У чому завдання держави? Встановити методику формування цін – раз. Друге – забезпечити через антимонопольне законодавство недопущення монопольного беззаконня, дати ринок послуг альтернативний, і ніяких монопольних ЖЕКів», - сказав Баранов.

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Експерт підкреслив, що необхідно передбачити на законодавчому рівні обов`язкове створення ОСББ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України із використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми обсягом 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Для отримання кредиту МВФ українська влада пішла на безпрецедентні кроки, які можна порівняти з «шоковою терапією» більшості постсоціалістичних країн Східної та Центральної Європи, що проходили цей болючий процес у 90-і роки. Зокрема, це підвищення тарифів на комунальні послуги, електроенергію й газ у рази, тоді як доходи населення залишаються на колишньому рівні або навіть знижуються за рахунок девальвації гривні.