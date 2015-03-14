На Житомирщині учасникам АТО обіцяють перевагу під час працевлаштування

У Житомирській області влада готова до демобілізації військових, учасники АТО матимуть перевагу під час працевлаштування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Сергія Машковського.

За його словами, «влада готова до демобілізації військових. Ця робота розпочалась задовго до сьогоднішнього дня. Ми розуміємо, що для воїнів, які повертаються із зони бойових дій, дуже важливо адаптуватися у мирному житті, пройти реабілітацію, насамперед психологічну».

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Машковський зауважив, що незважаючи на обмежену кількість робочих місць в області, переваги при працевлаштуванні надаватимуться саме учасникам АТО, адже вони сумлінно виконали свій військовий обов’язок і заслуговують на нашу підтримку. Для вирішення питання працевлаштування військових буде проведено наради з центрами зайнятості, з керівниками приватних компаній. На сьогодні з питань працевлаштування вже звернулись 42 учасника АТО.

«В оновленій структурі облдержадміністрації будуть потрібні нові спеціалісти, і преференції надаватимуться фахівцям з числа учасників АТО»,- сказав він

Машковський наголосив: всі послуги по програмі реабілітації військовослужбовців надаються безкоштовно.

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Торік на Житомирщині пройшли реабілітацію по цій програмі 250 військовослужбовців, у 2015 – вже 370 осіб. В області програмою реабілітації можуть скористатися всі учасники АТО, а не лише поранені бійціі.

Окрім цього, на Житомирщині розроблена дорожня карта – своєрідний путівник для військовослужбовців щодо пошуку необхідної інформації з питань працевлаштування з телефонами і адресами.

Як повідомляв УНІАН, в антитерористичній операції на сході України задіяні військові з Житомирщини, зокрема, з Житомирської 95 окремої аеромобільної бригади, 26 Бердичівської бригади, 30 окремої механізованої бригади Новограда-Волинського та інших.