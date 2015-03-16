Голова ДонОДА відрядив свого заступника владнати конфлікт у Костянтинівці
Керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко відправив до Костянтинівки Михайла Сливку.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДонОДА у Twitter.
Метою поїздки посадовця буде врегулювання конфлікту між місцевими жителями і військовими.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Костянтинівці БМД під керуванням українських військовослужбовців спричинила смертельну аварію. Під колеса бойової машини потрапили троє людей. Внаслідок трагічного інциденту 8-річна дівчинка загинула на місці. Жінка і малолітня дитина, яка перебувала у візочку, отримали поранення і були госпіталізовані.
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В Костянтинівці на вулиці почали збиратися місцеві через смертельний наїзд української БМД на жінку з дітьми.
У Міністерстві оборони заявили, що військовослужбовці, винні у вчиненні ДТП, понесуть сувору відповідальність.
Як повідомив начальник донецької міліції В'ячеслав Аброськін, двоє військовослужбовців, яких підозрюють у спричиненні ДТП, уже затримані.