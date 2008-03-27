Тетяна Монтян: ЖЕКи не виконують постанову уряду

Житлово-комунальні контори не виконують постанову уряду від 2005 року щодо ведення обліку своїх витрат на утримання кожного будинку.

Про це заявила на прес-конференції в УНІАН адвокат Тетяна МОНТЯН.

Вона назвала абсурдною ситуацію, коли кияни, які живуть в різних районах, платять за комунальні послуги за однаковими тарифами.

Т.МОНТЯН зазначила, що законодавчо встановлено 26 послуг, які має надавати ЖЕК, але якість їх надання ніхто не перевіряє.

За її словами, у цьому переліку є така послуга як “чистка дворових туалетів”, котра враховувалась при розрахунках тарифів. “Ситуація дійшла до того, що всі ті тарифи, які виставляють, не мають жодного відношення до реальності”, - сказала адвокат.

Т.МОНТЯН вважає, що якби ЖЕК вів облік своїх витрат на утримання кожного будинку, то кожен мешканець знав би, скільки він має платити за реально надані послуги. За її словами, введення такої системи не дало б можливості обкрадати громадян за допомогою завищення рахунків, включаючи послуги, які не надавалися. Вона зазначила, що намагалася це пояснити людям на відповідних семінарах в Тернополі, Харкові, Миколаєві. За її словами, під час цих поїздок стало зрозуміло, що люди в різних областях в основному не знають своїх прав і не знають як їх захищати.

Присутній на прес-конференції юрист Євген СОЛОВЙОВ повідомив про ситуацію, що склалася в Харкові. За його словами, у місті через газету було оголошено, що всі жителі мають єдиного постачальника житлово-комунальних послуг “Житлокомсервіс”, і вони нібито підписали угоди з цією структурою.

Разом з тим юрист вважає нереальним відстоювання прав громадян у сфері ЖКП у судах. За його словами, зокрема, у Харкові суди нерідко відмовляються розглядати позови мешканців міста до комунальних підприємств, органів влади. Він навів приклад, коли одна із суддів Дзержинського райсуду міста зробила самовідвід, мотивуючи своє рішення тим, що вона живе в Харкові і також платить за тарифами, тому не може об’єктивно розглядати позов щодо їхніх розмірів.

Водночас Є.СОЛОВЙОВ продемонстрував кілька зразків нібито викликів мешканців до суду, але з “одним і тим же підписом секретаря”, котрі “розсилає Харківське комунальне підприємство “Вода” і там стоїть підроблений штамп суду”. За його словами, нерідко представники комунальних підприємств звертаються до судів з позовами до мешканців, подаючи “сфальсифіковані документи”. Є.СОЛОВЙОВ зауважив, що суди часто виносять рішення за відсутності відповідача.

Т.МОНТЯН вважає, що ситуація з комунальними тарифами є “цинічним бізнесом”, що ґрунтується на тому, що у разі обрахування багатьох мільйонів людей на невелику суму можна заробити у декілька разів більше, ніж пограбувавши тисячу осіб за допомогою афери “Еліта-Центр”, і при цьому не понести відповідальності.