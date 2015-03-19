У Києві стартувало голосування за кращий дизайн нових патрульних автомобілів (фото)

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков в Facebook.

««Голосування симпатій» за вибором найкращого зразка маркування автомобілів для нової патрульної служби триватиме тиждень - з 19 по 26 березня. Кожен бажаючий може оцінити моделі в натуральну величину і зробити свій вибір шляхом голосування на користь одного з варіантів концепту. Бюлетень для голосування можна отримати на місці у співробітників МВС, які супроводжують виставку», - пише Аваков.

Після підведення підсумків і прийняття рішення, МВС планує оголосити конкурс на виготовлення комплектів маркування.

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За словами Авакова, в МВС прагнуть до того, щоб нові патрульні автомобілі «виглядали дружелюбно».

«Автомобіль повинен бути помітний здалеку навіть в темний час доби і в погану погоду, забезпечувати можливість ідентифікації, викликати позитивні асоціації», - пояснив Аваков.