Хорошковський підписав меморандум з нафтотрейдерами
Учасники ринку зобов’язуються...
|Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, за укладеною домовленістю учасники ринку нафти та нафтопродуктів, зокрема, зобов’язуються надавати митній службі:
- інформацію про обсяги ввезення нафтопродуктів в режимі імпорту на наступні періоди;
- інформацію зовнішньоторговельних та/або біржових організацій про вартість енергоносіїв, що склалась на світовому ринку (біржові котирування нафти та нафтопродуктів, що публікуються у виданні PLATT’S або інших виданнях);
- кількісно виражену інформацію щодо принципів формування вартості нафтопродуктів у терміни, які об’єктивно обумовлені коливанням цін на українському та світовому ринках нафтопродуктів при митному оформленні.
У свою чергу, митна служба зобов’язується оперативно реагувати на заяви та звернення учасників ринку нафти і нафтопродуктів.
Даний меморандум є відкритим для організації співпраці з іншими учасниками ринку нафти і нафтопродуктів, він не накладає жодних юридичних, фінансових чи інших зобов’язань на сторони, окрім чітко обумовлених у ньому.
Меморандум набуває чинності з дати підписання та залишається чинним протягом одного року. У випадку взаємної згоди дія Меморандуму може бути продовжена.