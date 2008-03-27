Хорошковський підписав меморандум з нафтотрейдерами

Голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ та керівники десяти компаній, що працюють на ринку нафти та нафтопродуктів, 26 березня підписали Меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, за укладеною домовленістю учасники ринку нафти та нафтопродуктів, зокрема, зобов’язуються надавати митній службі:

- інформацію про обсяги ввезення нафтопродуктів в режимі імпорту на наступні періоди;

- інформацію зовнішньоторговельних та/або біржових організацій про вартість енергоносіїв, що склалась на світовому ринку (біржові котирування нафти та нафтопродуктів, що публікуються у виданні PLATT’S або інших виданнях);

- кількісно виражену інформацію щодо принципів формування вартості нафтопродуктів у терміни, які об’єктивно обумовлені коливанням цін на українському та світовому ринках нафтопродуктів при митному оформленні.

У свою чергу, митна служба зобов’язується оперативно реагувати на заяви та звернення учасників ринку нафти і нафтопродуктів.

Даний меморандум є відкритим для організації співпраці з іншими учасниками ринку нафти і нафтопродуктів, він не накладає жодних юридичних, фінансових чи інших зобов’язань на сторони, окрім чітко обумовлених у ньому.

Меморандум набуває чинності з дати підписання та залишається чинним протягом одного року. У випадку взаємної згоди дія Меморандуму може бути продовжена.