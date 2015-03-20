Журналіст порівняв перебування російських військових на Чонгарі з навалою орди (фото)

14:31, 20 березня 2015
Суспільство
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У мережі з'явилися фотографії, що зроблені на блокпосту "Чонгар".

Роман Бочкала / facebook.com

Журналіст Роман Бочкала опублікував фотографії з блокпоста "Чонгар". Він підкреслив, що на кадрах - те, що "після себе залишили російські окупанти".

Бочкала зазначив, що 2-3 роки тому на Чонгар всі їхали за рибою або зупинялися по дорозі в Крим.

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"І тут можна було пообідати в пристойних кафе. Тут можна було заночувати в пристойному готелі. І сходити в людський туалет. А тепер подивіться, на що перетворили це місце російські "брати"", - написав журналіст.

© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com
© Роман Бочкала / facebook.com

"Воістину орда. Як після навали. Прошу зауважити - бойових зіткнень тут не було. Це результат мирного знаходження росіян. Шкода Чонгар", - додав Бочкала.

Допис by Роман Бочкала.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня президент Петро Порошенко повідомив, що Україна взяла під контроль Чонгарській півострів.

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