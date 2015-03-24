Україна перейде на літній час 29 березня

19:00, 24 березня 2015
Суспільство
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Україна перейде на літній час в 3 години ночі 29 березня.

Украина 29 марта перейдет на летнее время / Дмитрий Шейка

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"На території України 29 березня 2015 о 3 годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед", - йдеться в повідомленні.

Перехід на літній час здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

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