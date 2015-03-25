Порошенко: В АТО взяли участь чотири тисячі співробітників СБУ, загинули семеро
13:28, 25 березня 2015Суспільство
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Участь в антитерористичній операції на сході України взяли 4 тисячі співробітників Служби безпеки України, загинули семеро співробітників.
За час АТО поранені 67 співробітників СБУ / УНIАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час урочистих заходів з нагоди 23-ї річниці Служби безпеки України.
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"Участь в антитерористичній операції України взяли понад 4 тисячі співробітників Служби безпеки, поранені 67, загинули семеро", - зазначив Порошенко.
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