Бойовики посилили заходи з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян в Донецьку

13:22, 03 квітня 2015
Суспільство
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У Донецьку бойовики посилили заходи щодо виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

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"У місті Донецьк бойовики активізували фільтраційну роботу, метою якої є виявлення місцевих жителів з проукраїнськими настроями", - сказав Андрій Лисенко.

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