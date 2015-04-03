Бойовики посилили заходи з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян в Донецьку

У Донецьку бойовики посилили заходи щодо виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко. Читайте такожУ "ЛНР" створюють батальйон, завданням якого може бути зачистка проукраїнських жителів "У місті Донецьк бойовики активізували фільтраційну роботу, метою якої є виявлення місцевих жителів з проукраїнськими настроями", - сказав Андрій Лисенко.

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