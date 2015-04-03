Бойовики посилили заходи з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян в Донецьку
13:22, 03 квітня 2015Суспільство
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У Донецьку бойовики посилили заходи щодо виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
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"У місті Донецьк бойовики активізували фільтраційну роботу, метою якої є виявлення місцевих жителів з проукраїнськими настроями", - сказав Андрій Лисенко.
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