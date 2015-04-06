Опубліковано імена 16 звільнених з полону військових

Радник глави Міноборони Василь Будик оприлюднив імена звільнених з полону бійців

Інформація опублікована на сторінці чиновника в Фейсбук. Читайте такожБойовики звільнили 16 українських військовополонених з будівлі СБУ у Донецьку - соцмережі Список подано російською мовою: "Сазонов А.А. Тихонов Я.В. Я(Е)ременко Р.В. Саенко И.В. Гудков В.В. Маюк В.Б. Кравец В.И. Петренко И.Н. Евко С.Г. Гордиенко В.В. Красиловец М.А. Миколенко В.Н. Климов А.А. Костев В.М. Козаченко М.В. Ефременко А.Н" Як повідомляв УНІАН, бойовики звільнили 16 полонених українських військових з будівлі СБУ у Донецьку. Президент України Петро Порошенко повідомив, що бійці їдуть у Краматорськ

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