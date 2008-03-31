Жан-Поль Бельмондо повертається на екрани
01:35, 31 березня 2008Суспільство
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Останній крупний план зняли під аплодисменти
Він не знімався 6 років після того, як його спіткав інсульт. Тепер він знявся у головній ролі у фільмі "Людина і її пес", зйомки якого завершилися у Франції. Останній крупний план Бельмондо зняли 20 березня під аплодисменти всієї знімальної групи, передає ІТАР-ТАРС.
Актор грає пенсіонера, якого вигнали з дому. Його залишили всі, окрім собаки. В інтерв`ю журналу "Парі матч" Бельмондо сказав, що хоча знявся майже в ста фільмах і зіграв 40 театральних ролей, під час останніх зйомок був щасливий як ніколи.
Цей фільм не схожий на те, що він робив раніше, відзначає Эхо Москвы.
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