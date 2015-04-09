Малайзія направить своїх експертів на місце катастрофи Боїнга-777 на Донбасі

Як повідомив у четвер глава поліції країни Халід Абу Бакар, "сім співробітників вирушать у Донецьк 11 квітня", передає ТАСС.

За його словами, малайзійські слідчі "спільно з колегами з Нідерландів, як очікується, 14 квітня повинні прибути безпосередньо в район катастрофи лайнера". Головним завданням, продовжив шеф поліції, "стане пошук уламків літака, виявлення речових доказів, а також ідентифікація одного загиблого".

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Абу Бакар нагадав, що Малайзія "є членом слідчої групи", до складу якої входять також Австралія, Нідерланди й Україна.

Раніше повідомлялося, що в уламках Boeing 777 Малазійських авіаліній, який був збитий над Донецьком влітку минулого року, були виявлені уламки російської ракети системи "Бук".