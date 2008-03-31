Україна та США підписали ”космічну” угоду

Україна і США підписали сьогодні в Києві рамкову угоду між урядом України і урядом США про співпрацю в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного космічного агентства України.

Угоду від імені уряду України підписав генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ, від імені уряду США - Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР.

Угода встановлює рамки співпраці між Національним космічним агентством України (НКАУ) і Національною адміністрацією з аеронавтики і дослідження космосу США (NASA) в сфері космічної діяльності на основі рівності і взаємовигідних відносин з урахуванням новітніх тенденцій і підходів у питаннях космічної діяльності в сучасних умовах.

Документ створює правові основи для розвитку співпраці між українськими та американськими підприємствами і компаніями в космічній сфері.