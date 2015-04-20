Біженці з Донбасу в Москві живуть гірше, ніж в Україні - російський омбудсмен

Про це йдеться у звіті уповноваженого з прав людини в Москві Тетяни Потяєвої, пише Комерсант.

Як пояснила омбудсмен, наприклад, одна з сімей замість будинку тепер має "ліжко в будівельній побутівці" або кімнату у знайомих.

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За її словами, "єдиний зведений документ, наочно показує особливості всіх міграційних статусів", а також "умови, що необхідні для отримання кожного з них, відсутні", тому біженці починають шукати допомогу на стороні, у тому числі у шахраїв, що викликає "подальшу невлаштованість з витікаючими звідси ризиками як для самого біженця, так і для міста".

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На думку Потяевой, щоб уникнути цього та інших ризиків ("шанси скотитися до волоцюжництва", "опинитися на межі асоціальних верств") "необхідно встановити контакт з цими людьми і сприяти стабілізації їх соціального статусу".

Крім цього, вона зазначила, що біженцям треба "давати роз'яснення, а тим, хто хоче повернутися, допомагати".

Згідно з оцінками УКГП, загальне число біженців з Донбасу перевищило 1,9 млн осіб. З них 1 млн 178 тис. чоловік виїхали в інші регіони України. За кордон переселилися 763 тис. 632 людини, в тому числі в Росію - 625 тис. 470, в Білорусі - 80 тис. 909.