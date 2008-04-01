Донецьк щосили готується до Євро-2012

На сьогодні в Донецьку для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року вже готові спортивні бази для футболістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"Спортивні, тренувальні бази готові. База "Металурга", бази "Шахтар-1", "Шахтар-2", "Шахтар-3" готові до приймання футбольних команд", - сказав мер, відповідаючи на запитання, що вже готове в місті для проведення міжнародного чемпіонату.

Крім того, за його словами, "перші п`ять автобусів для перевезення команд мають прийти в місто найближчим часом".

"До проведення Євро-2012 готується інфраструктура, і новий стадіон "Шахтар" повним ходом будується", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.