Донецьк щосили готується до Євро-2012
15:10, 01 квітня 2008Суспільство
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Спортивні бази вже готові
|Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.
"Спортивні, тренувальні бази готові. База "Металурга", бази "Шахтар-1", "Шахтар-2", "Шахтар-3" готові до приймання футбольних команд", - сказав мер, відповідаючи на запитання, що вже готове в місті для проведення міжнародного чемпіонату.
Крім того, за його словами, "перші п`ять автобусів для перевезення команд мають прийти в місто найближчим часом".
"До проведення Євро-2012 готується інфраструктура, і новий стадіон "Шахтар" повним ходом будується", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
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