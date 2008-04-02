Високі ціни на нафту принесли Росії додаткові 475 млрд. дол.

Протягом останні вісьмох років Росія одержала від високих цін на нафту на світових ринках додаткові 475 мільярдів доларів. Про це повідомив віце-прем`єр і міністр фінансів Олексій Кудрін на конференції "Модернізація економіки та глобалізація".

Кудрін зазначив, що 72 відсотки з цих коштів, тобто більше 340 мільярдів, потрапили до бюджетної системи. Для порівняння, капіталізація "Газпрому", найбільшої в Росії компанії, становить 300 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що особливо швидко ціни на нафту зростали в 2007-2008 роках, коли вартість бареля WTI вперше в історії закріпилася вище 100 доларів за барель. На початку 2007 року він коштував не більше 70 доларів.

У своєму виступі Кудрін також зачепив і тему видатків бюджету, які останні роки збільшувалися. За словами віце-прем`єра, в найближчі чотири роки видатки необхідно зменшити на 1-1,5 відсотка ВВП, оскільки частка нафтогазового сектора в бюджеті поступово скорочуватиметься.

Лента.ру