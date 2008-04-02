Високі ціни на нафту принесли Росії додаткові 475 млрд. дол.
05:13, 02 квітня 2008Суспільство
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Про це повідомив міністр фінансів країни
|Олексій КУДРІН
Кудрін зазначив, що 72 відсотки з цих коштів, тобто більше 340 мільярдів, потрапили до бюджетної системи. Для порівняння, капіталізація "Газпрому", найбільшої в Росії компанії, становить 300 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що особливо швидко ціни на нафту зростали в 2007-2008 роках, коли вартість бареля WTI вперше в історії закріпилася вище 100 доларів за барель. На початку 2007 року він коштував не більше 70 доларів.
У своєму виступі Кудрін також зачепив і тему видатків бюджету, які останні роки збільшувалися. За словами віце-прем`єра, в найближчі чотири роки видатки необхідно зменшити на 1-1,5 відсотка ВВП, оскільки частка нафтогазового сектора в бюджеті поступово скорочуватиметься.
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