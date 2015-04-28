Завтра зливи з грозами знизять температуру в Україні до +7
У середу, 29 квітня, з півночі континенту в Україну прорветься холодне повітря, яке знизить у західних областях температуру повітря до 7-14 градусів тепла.
На сході і в південній частині південний вітер зумовить ще теплу погоду, до 20-26 градусів тепла. Вночі очікується 8-15 градусів тепла. У більшості областей України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».
У західній частині очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 8-15 градусів тепла, вдень очікується похолодання до 7-14 градусів тепла.
У північних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень у Житомирській області 17-19, на Київщині 19-22, на Сумщині та Чернігівщині 20-25 градусів тепла.
В центральній частині - короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-25 градусів тепла, у Вінницькій області 12-18 градусів тепла.
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У східних областях пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.
У південній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 градусів тепла, на узбережжі 15-22 градуси тепла.
У Києві місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі 11-14 градусів тепла, вдень 18-22 градуси тепла.
Вітер в Україні очікується південний, на заході перехід на північно-західний, 5-12 м/с.