Завтра зливи з грозами знизять температуру в Україні до +7

На сході і в південній частині південний вітер зумовить ще теплу погоду, до 20-26 градусів тепла. Вночі очікується 8-15 градусів тепла. У більшості областей України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 8-15 градусів тепла, вдень очікується похолодання до 7-14 градусів тепла.

У північних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень у Житомирській області 17-19, на Київщині 19-22, на Сумщині та Чернігівщині 20-25 градусів тепла.

В центральній частині - короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-25 градусів тепла, у Вінницькій області 12-18 градусів тепла.

Читайте такожНа "травневі" синоптики обіцяють українцям зливи з грозами і похолодання до +8

У східних областях пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У південній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 градусів тепла, на узбережжі 15-22 градуси тепла.

У Києві місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі 11-14 градусів тепла, вдень 18-22 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південний, на заході перехід на північно-західний, 5-12 м/с.