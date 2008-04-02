Прогноз МВФ: весь світ переживе важкі два роки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз щодо темпів зростання світової економіки, повідомляє Bloomberg. Вона зросте впродовж 2008 році на 3,7 відсотка, тоді як ще в січні очікувалося зростання в 4,1 відсотка, а в липні 2007 року – навіть 5,2 відсотка. Причиною зміни прогнозу стала "найтяжча фінансова криза з часу Великої Депресії в 1929-1933 роках".

Крім того, вірогідність зниження світових темпів зростання в 2008 і 2009 роках до рівня нижче 3 відсотків МВФ оцінив у 25 відсотків. У повідомленні фонду йдеться, що такі темпи є еквівалентними "світовій рецесії".

Зростання ВВП США в 2008 році оцінюється МВФ на рівні 0,5 відсотка (у 2007 році він був 2,2 відсотка). У 2009 році пожвавлення також не очікується, темпи зростання за прогнозом фонду не перевищать 0,6 відсотка.

Економіка єврозони сповільниться до 1,3 відсотка проти 2,7 відсотка минулого року. Темпи зростання найбільшої європейської економіки - німецької - сповільняться до 1,2 відсотка з 2,5 відсотка в 2007-му.

Темпи зростання економіки Китаю знизяться до 9,3 відсотка порівняно з 11,5 за підсумками 2007 року і 10 відсотками, спрогнозованими в січні. ВВП Японії за прогнозами зросте на 1,4 відсотка, а всього Азіатсько-Тихоокеанського регіону без урахування Японії - на 7,6 відсотка (раніше очікувалося 8,2).

МВФ також чекає зростання темпів інфляції по всьому світу. Як наголошується в повідомленні фонду, долар продовжить своє падіння щодо євро.

Лента.ру