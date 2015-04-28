Яценюк: Для евакуації українських громадян із Непалу вилітає ІЛ-76

Про це сказав Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк журналістам після засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Він зазначив, що це було одним із питань, яке обговорювалися на терміновому засіданні Комісії.

Яценюк наголосив, що загалом із Непалу може бути евакуйовано 220 осіб. Для евакуації українських громадян відбувають, зокрема, працівники служби медицини катастроф, психологи, українські дипломати.

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«Ми просимо посадку в Катманду, але там дали можливість сісти тільки двом літакам, тому що триває землетрус», - підкреслив Глава Уряду. Якщо посадку в Катманду не дозволять, літак, за словами Яценюка, сяде в Делі, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів невідкладно організувати евакуацію з території Непалу, де стався потужний землетрус, всіх громадян України.

За останніми даними МЗС, у Непалі перебувають 188 українців, з них 61 не виходить на зв`язок.