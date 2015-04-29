Волонтери збирають гроші на протиопікові пов'язки для бійців АТО

Протиопікові пов'язки не дадуть рані збільшитися / facebook.com/backandalive

Щоб закрити питання з протиопіковими пов'язками для військових у зоні АТО необхідно близько 50 тисяч доларів.

Про це повідомляють волонтери проекту "Повернися живим" на сторінці в Facebook.

Відомо, що після термічного впливу, опіковий процес розвивається в тканинах. Щоб його зупинити - потрібно терміново відвести звідти тепло. Протиопікова пов'язка з цим впорається відмінно, вона "витягує" тепло з тканин, не даючи опіку піти вглиб.

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Волонтери підкреслили, що дані пов'язки давно входять до складу аптечок американських морських піхотинців.

"Перша партія коштувала 10 тисяч доларів і сьогодні відправиться до війська. Наступна коштуватиме 20 тисяч доларів. Розподіляти будемо медикам і частинам з великою кількістю техніки. Волонтерська інспекція вже працює над цим. Наші хлопці горять саме в ній. І ми їм допоможемо. Швидко і без держави", - йдеться у повідомленні.

Волонтери відзначили, що маленька пов'язка коштує 3 долари - її будуть класти солдатам, велика - 6 доларів, маска на обличчя – 26 доларів. Маски і великі пов'язки знаходитимуться у рюкзаках медиків.