Пошукова група припиняє працювати на місці аварії малазійського Боїнга-777

Про це заявив голова міжнародної пошукової групи, представник Нідерландів Пітер-Яап Аалберсберг, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами координатора пошукової операції, він і його колеги зробили все, що могли, намагаючись виявити останки пасажирів та уламки літака.

Тоді ж, 2 травня також вирушить останній рейс з тілами загиблих у Нідерланди - на ньому будуть летіти останки семи осіб.

Читайте такожНідерландські експерти повернулися в Україну для продовження розслідування катастрофи "Боїнга-777"

Читайте такожбула виявлена нова партія паспортів та особистих речей загиблих

Всі 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17, що прямував 17 липня 2014 року за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур, загинули.