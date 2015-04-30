Пошукова група припиняє працювати на місці аварії малазійського Боїнга-777
Пошуки уламків лайнера Malaysia Airlines на сході України закінчуються в суботу.
Про це заявив голова міжнародної пошукової групи, представник Нідерландів Пітер-Яап Аалберсберг, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За словами координатора пошукової операції, він і його колеги зробили все, що могли, намагаючись виявити останки пасажирів та уламки літака.
Тоді ж, 2 травня також вирушить останній рейс з тілами загиблих у Нідерланди - на ньому будуть летіти останки семи осіб.
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Всі 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17, що прямував 17 липня 2014 року за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур, загинули.