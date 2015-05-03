За рік війни на Донбасі в полоні у бойовиків побували понад 40 журналістів - Незалежна медіа-профспілка

Про це повідомляє Незалежна медіа-профспілка України (НМПУ).

«За рік цього протистояння понад 40 медійників побували в полоні. Кілька журналістів перебуває там і зараз. То ж фактично всі місцеві журналісти, прихильні до демократичних свобод, змушені були виїхати з окупованої території через загрози життю та здоров’ю. Багато видань припинили своє існування через тиск на редакційні колективи, присвоєння або псування майна чи економічну неможливість евакуювати ЗМІ на українські території», - йдеться в повідомленні.

Медіа-профспілка також повідомляє, що в 2014 році в Україні загинуло 8 журналістів як українських, так і іноземних. Ще кілька працівників ЗМІ загинули вже цього року. Більшість з них пішли з життя на території проведення неоголошеної війни на Донбасі.

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В НМПУ відзначили, що цього року українські журналісти, як ніколи, відчули необхідність у дотриманні права на свободу ЗМІ.

В той же час у гарячих точках по всьому світу також існують загрози для журналістів.

У Всесвітній день свободи преси, який відзначається сьогодні, 3 травня, Незалежна медіа-профспілка України закликала згадати журналістів, які трагічно загинули минулого і цього року, а також пригадати про десятки полонених, побитих, змушених виїхати з рідних домівок, скривджених морально колег.

Довідка. Всесвітній день свободи преси відзначається щорічно з 1994 року за ініціативи представників незалежної преси країн Африки, що схвалено Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Дата 3 травня обрана у зв’язку з тим, що саме цього дня 1991 року у столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли «Віндхукську декларацію», у якій містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. У декларації підкреслювалося, що найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства є вільні, плюралістичні й незалежні ЗМІ. 1993 року Генеральна асамблея ООН прийняла рішення проголосити 3 травня Всесвітнім днем свободи преси.

Всесвітній день свободи преси покликаний нагадати суспільству, що журналісти, виконуючи свою місію, залежать лише від читача й телеглядача, і що тиск на них з боку влади неприпустимий. Цензура, створення перешкод для обміну інформацією, залякування та пряме втручання в діяльність ЗМІ є загрозою демократії, розвитку та загальній безпеці.