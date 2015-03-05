Freedom House: Росія перетворила окупований Крим на інформаційне гетто

Як мовиться у звіті, мешканці Криму після окупації українського півострова зазнають дедалі більших і важчих порушень їхніх прав – громадянських, політичних і прав людини, пише Радіо Свобода.

Особливо потерпають кримські татари – вони, за даними «Фрідом Гаус», потерпають від порушень майнових прав і залякування "незалежних голосів" шляхом вибіркового застосування законодавства і вживання фізичного насильства.

За даними звіту, Кремль намагається придушити повідомлення про такі порушення і створює у Криму «інформаційне гетто», чинячи тиск на представників місцевих і закордонних засобів інформації.

Читайте такожРішення анексувати Крим приймав особисто Путін - заступник міністра фінансів РФПравозахисники також звертають увагу, що про багато з цих порушень у Криму не повідомляли на Заході, бо увага там нині привернена до війни на сході України.

Росія окупувала український Крим навесні минулого року, а потім за оголошеними результатами проведеного там нелегального псевдореферендуму оголосила про анексію цієї частини території України. Світ не визнав цієї спроби анексії, Генеральна асамблея ООН оголосила «результати референдуму» такими, що не мають ніяких юридичних наслідків.