Літак з евакуйованими з Непалу українцями очікують у Києві сьогодні пізно ввечері

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-офіцер Повітряних сил Збройних сил України Роман Юрчило.

Зокрема, зазначив він, український літак з евакуйованими з Непалу громадянами о 06.30 вилетів із Делі до Баку, польотний час до столиці Азербайджану становить близько 5 годин, після чого відбудеться дозаправка та відпочинок екіпажу, який займе близько 8 годин. По завершенню відпочинку орієнтовно 4 години становитиме політ з Баку до Києва, сказав він.

«Зараз літак знаходиться в повітрі. Польотний час близько 5 годин із Делі до Баку», - зазначив Юрчило.

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«По приземленню в Баку будуть проведені певні заходи щодо дозаправки літака і відпочинок екіпажу, відпочинок займе близько 8 годин. Після відпочинку літак з Баку вилетить до Києва, приблизний час польоту 4 години, це за умови, якщо будуть дотримані всі процедури по обслуговуванню і по заправці», - додав Юрчило.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 травня, о 23.25 за київським часом український літак вилетів з аеропорту столиці Непалу з евакуйованими громадянами на борту.

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За даними ДСНС, 6 травня о 06.35 літак Іл-76 Міноборони України вилетів з аеропорту столиці Індії Делі до столиці Азербайджану Баку, де він буде дозаправлений та продовжить слідування до України.

Також МЗС України повідомляло, що загальна кількість евакуйованих становить 87 осіб, з них 76 громадян України та 11 громадян інших держав.