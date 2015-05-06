Аваков визнав, що евакуацію з Непалу організували погано і назвав винних

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після відвідання Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України, де проходять підготовку кадети Патрульної служби МВС.

"Давайте всіх собак і дурнів в одну купу не ліпити. Кожен відповідає за своє. Система у нас така, що не годиться, і хочу вам сказати чесно: ми не готові були до такого роду операцій. Так, літак двічі зламався, і для того, щоб надалі все було по-іншому, необхідно все поміняти", - сказав Аваков.

Відповідаючи на запитання журналістів, хто понесе відповідальність за дану ситуацію, Аваков сказав: "Той, хто цей літак надав, - Міністерство оборони".

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Аваков також запевнив, що в.о. голови ДСНС Зорян Шкіряк також відповість за помилки під час організації евакуації українців з Непалу.

"Дуже проста річ, Зорян дуже відомий чоловік, у мене до нього немає претензій багато за те, що він зробив, і дай Бог кожному з вас зробити те, що зробив він. Але якщо він зробив помилки, а він їх робить, як звичайна людина, він за них буде відповідати. Це все, що я можу вам сказати", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, землетрус у Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. За останніми даними, кількість жертв землетрусу становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більше ніж 14,3 тис.

30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.

Літак зміг забрати українців у Катманду лише 5 травня. Очікується, що евакуйовані з Непалу громадяни прибудуть до Києва сьогодні пізно ввечері.