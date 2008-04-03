Учасники антинатовських акцій у Харкові сподіваються на зміну влади в Україні

Учасники антинатовської акції, яка завершується у Харкові, висловили сподівання, що в Україні незабаром зміниться влада.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи на мітингу, народний депутат України, член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявила, що на час повторного розгляду «українського питання» країнами НАТО наприкінці 2008 року, як у США, так і в Україні до влади прийдуть «розумніші люди», що радикально змінить ситуацію. «Країною (Україною – УНІАН) буде керувати справді патріотична сила», - сказала вона.

«Мітинги проти вступу України в НАТО, які проходять у найбільших містах України, стали першим кроком до перемоги над самою ідеєю вступу до НАТО», – заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

На думку голови Харківської облради, керівника обласної організації Партії регіонів Василя САЛИГІНА, у Європі та за океаном мають знати, що Україна не готова приєднатися до НАТО. На його думку, приєднання до Альянсу всупереч волі народу, означатиме початок нової «холодної війни між Сходом і Заходом».

У цьому контексті В.САЛИГІН звинуватив уряд України і Харківську облдержадміністрацію у здійсненні «антинародної політики».

Виступаючи на мітингу, він також зазначив, що приєднання України до НАТО створить конфронтацію між Україною і Росією, що призведе до «виникнення небезпечного джерела нестабільності на континенті». Тому, на його думку, Європейський Союз повинен підготуватися до появи ще одного потенційного регіонального конфлікту.

За різними даними, в антинатовських заходах сьогодні у Харкові взяло участь від 20 до 25 тисяч осіб. Ходу по вул. Сумській очолювали мер Харкова Михайло ДОБКІН, В.САЛИГІН, депутати від Партії регіонів, родичі колишнього харківського губернатора і народного депутата, нині покійного Євгена КУШНАРЬОВА.

У мітингу також взяв участь російський співак Олег ГАЗМАНОВ.