На Луганщині школярі запустили в небо 1980 кульок кольору українського прапора

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

У цьому заході взяли участь тисяча дітлахів. А у небо здійнялось 1980 кульок кольору українського прапора: синіх та жовтих. Дійство було офіційно зафіксовано представником Національного реєстру рекордів України Ланою Вєтровою.

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«Попередній рекорд у номінації «Наймасовіший одночасний запуск повітряних кульок із побажаннями» належав юним киянам, які у минулому році, в той час, як Крим було вже анексовано, а на Донбасі починалися бойові дії, зібралися у центрі столиці і запустили 1300 повітряних кульок. Зараз діти Луганщини встановили новий рекорд, який буде внесено до Національної книги рекордів України. Сподіваємось, що усі ці теплі та щирі бажання юних українців збудуться», - сказала Вєтрова.

На святі також були військові, які залюбки спостерігали за виступами та забавами юних луганчан.

Заступник керівника сектору «А» сил АТО по роботі із особовим складом полковник Віталій Челбін також прокоментував подію: «Те, що ми побачили сьогодні додатково підтверджує, що майбутнє нашої країни за молодим поколінням. Вони самі обирають із ким спілкуватись, якою мовою говорити та яке майбутнє вони бачать для себе. Тішить, що це майбутнє - за Україною. А наше завдання – захистити та передати їм оновлену і вільну Батьківщину».