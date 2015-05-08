Окупанти під крики "Сталін-кат" відкрили пам'ятну дошку диктатору в Сімферополі
21:18, 08 травня 2015Політика
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Сьогодні, 8 травня, на фасаді будівлі Кримського республіканського комітету Компартії РФ в Сімферополі відбулося відкриття меморіальної дошки на честь радянського диктатора Йосипа Сталіна.
У Криму зі скандалом відкривали пам'ятник Сталіну / 15minut.org
Як тільки відбулося відкриття меморіалу, одна з присутніх жінок почала вигукувати фразу: "Сталін – кат!", пише 15 хвилин.
Її оперативно вивели з натовпу співробітники правоохоронних органів, які провели з нею бесіду.
Читайте такожУ Липецьку "напали" на Сталіна: пам'ятник диктатору облили рожевою фарбою (фото)Жінка активно чинила опір і весь час запитувала у поліцейських, на якій підставі вони забрали її. Правоохоронці, у свою чергу, мотивували свої дії тим, що охороняють громадський порядок.Нарешті, жінку забрали.
Це вже не перший пам'ятник кривавому радянському диктатору на окупованому півострові. Раніше в Ялті відкрили пам'ятник "ялтинській трійці" (Черчилль, Рузвельт, Сталін).
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