Окупанти під крики "Сталін-кат" відкрили пам'ятну дошку диктатору в Сімферополі

Як тільки відбулося відкриття меморіалу, одна з присутніх жінок почала вигукувати фразу: "Сталін – кат!", пише 15 хвилин.

Її оперативно вивели з натовпу співробітники правоохоронних органів, які провели з нею бесіду.

Читайте такожУ Липецьку "напали" на Сталіна: пам'ятник диктатору облили рожевою фарбою (фото)Жінка активно чинила опір і весь час запитувала у поліцейських, на якій підставі вони забрали її. Правоохоронці, у свою чергу, мотивували свої дії тим, що охороняють громадський порядок.Нарешті, жінку забрали.

Це вже не перший пам'ятник кривавому радянському диктатору на окупованому півострові. Раніше в Ялті відкрили пам'ятник "ялтинській трійці" (Черчилль, Рузвельт, Сталін).