Сьогодні в Україні святкують День матері

Сьогодні, 10 травня, в Україні святкують День матері.

Святкові заходи відбудуться сьогодні з 12:00 до 16:00 у Ботанічному саду імені М.М. Гришка в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

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Під час заходу також заплановано висадку саджанців японських сакур і кущів півоній представниками влади та волонтерами. На свято запрошені перша леді Марина Порошенко і керівництво міста, народні депутати і депутати Київської міської ради, представники громадських і неурядових організацій.

З святом всіх матерів вже привітав президент Петро Порошенко. На своїй сторінці в соціальній мережі він опублікував патріотичну листівку з матір'ю і дитиною.

Довідка УНІАН. Це міжнародне свято вперше встановлене офіційно Конгресом США 8 травня 1914. Після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Заснувати День матері запропонувала відома американська пацифістка Джулія Уорд Хоув у 1872 році. «День матері», за версією Дж.Уорд, - день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Разом з тим концепція Дж.Уорд не знайшла широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.

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У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір. Вона написала листи до державних установ, законодавчих органів і видатним людам з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День матері офіційним святом. У 1914 році, Президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів.

Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни. Крім того, понад 30 країн відзначають таке свято в інші дні.