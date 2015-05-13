Суд повернув державі 10 гектарів землі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, рішенням Бориспільського міськрайонного суду задоволено позовні вимоги відомства і повернуті у державну власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею 10 га, які незаконно були вилучені з постійного користування ДП «Бориспільський лісгосп».

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Встановлено, що Київська обласна державна адміністрація вилучила земельні ділянки лісового фонду вартістю майже 5 млн грн з постійного користування ДП «Бориспільський лісгосп» і, змінивши їх цільове призначення, передала їх у власність громадянам, які провели відчуження ділянок на користь однієї особи.

Вилучення лісових земель здійснювалося в порушення вимог Лісового та Земельного кодексу України, оскільки було проведено не уповноваженим органом.

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Відповідно до законодавства, повноваження щодо вилучення вищевказаних земель, що перебувають виключно у компетенції Кабінету міністрів України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Обухівський міськрайонний суд Київської області повернув у державну власність земельну ділянку загальною площею 0,4 га, який незаконно було відчужено на користь колишнього глави Адміністрації президента України.