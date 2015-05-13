На Львівщині різко впала кількість офіційних мільйонерів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.

Читайте такожУкраїнці задекларували 14 мільярдів доходів, мільйонерів - 683 людиниЗагальна сума задекларованих мільйонерами доходів становить 726,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році у Львівській області доходи більше ніж 1 млн грн задекларували 222 громадянина. Сума задекларованих ними доходів становила 631,2 млн грн.