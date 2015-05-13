У Міноборони заявляють, що військові в повному обсязі отримують грошове забезпечення

Про це повідомив начальник Управління організаційного та соціального забезпечення і тарифікації Департаменту фінансів Міністерства оборони В'ячеслав Салахов.

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"Фактично, за квітень станом на 12 травня військовослужбовці забезпечені грошовим забезпеченням в повному обсязі, винагорода за участь в АТО виплачена військовослужбовцям за березень”, - сказав він.

"Фінансовим ресурсом для виплати грошового забезпечення військовослужбовців та інших винагород, передбачених для військовослужбовців, які беруть участь в АТО, Збройні сили забезпечені в повному обсязі", - додав він.

За словами В'ячеслава Салахова, фінансування виплат щомісяця здійснюється відповідно до заявок, які надаються командирами військових частин як тих, які перебувають за межами АТО, так і тих, які беруть участь в операції.

Водночас він визнав наявність "невеликих проблем" з фінансуванням.

"Є невеликі проблеми у нас зі своєчасністю доведення до військовослужбовців належних видів грошового забезпечення. Передусім, це пов'язано з тим, що є прорахунки в організації обліку особового складу, що не дає можливості командирам військових частин, начальникам фінансових служб здійснювати своєчасне нарахування та виплату грошового забезпечення", - сказав В'ячеслав Салахов.

У зв'язку з цим, за його словами, міністром оборони створена робоча група, основним завданням якої є виїзд у військові частини безпосередньо у місця їх розташування для надання практичної допомоги командирам військових частин, керівникам кадрових стройових підрозділів, начальникам фінансових служб в організації цієї роботи.

Салахов також зазначив, що були певні труднощі з виплатою фінансового забезпечення 26-й аеромобільній бригаді ЗСУ, які вже вирішено.

"У 26-й аеромобільній бригаді були певні труднощі із зарахуванням коштів на банківські картки, питання вирішено, військовослужбовці всі належні виплати отримали", - сказав В'ячеслав Салахов.