Вихідні потішать українців сонцем і 25-градусним теплом
В суботу та неділю, 16 і 17 травня, в більшості областей України атмосферний тиск зросте, опади припиняться.
В Україні поступово потеплішає і температура повітря підвищиться до 14-22, на півдні до 20-25 градусів тепла. Тільки в суботу на сході, а в неділю на заході можливі локальні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».
У західній частині у неділю, 17 травня, очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-20 градусів тепла.
У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 14-20 градусів тепла.
У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 15-22 градуси тепла.
Читайте такожВ Австралії сильні зливи викликали повені, є жертви (фоторепортаж)
У східних областях - грозові дощі очікуються лише в суботу, 16 травня. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 14-20 градусів тепла.
У південній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 19-25 градусів тепла.
У Києві опадів протягом вихідних не передбачається. Температура повітря вночі 9-12 градусів тепла, вдень 17-20 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.