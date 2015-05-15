Вихідні потішать українців сонцем і 25-градусним теплом

В Україні поступово потеплішає і температура повітря підвищиться до 14-22, на півдні до 20-25 градусів тепла. Тільки в суботу на сході, а в неділю на заході можливі локальні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».

У західній частині у неділю, 17 травня, очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-20 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 14-20 градусів тепла.

У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 15-22 градуси тепла.

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У східних областях - грозові дощі очікуються лише в суботу, 16 травня. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 14-20 градусів тепла.

У південній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 19-25 градусів тепла.

У Києві опадів протягом вихідних не передбачається. Температура повітря вночі 9-12 градусів тепла, вдень 17-20 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.