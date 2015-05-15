В Україні скорочується кількість читачів книг

Такі результати дослідження оприлюднила компанія TNS, передає "Новое время". Згідно з опитуванням, якщо у другому півріччі 2010 року 27% респондентів не уявляли свого життя без книг, то в другому півріччі 2014 року таких стало 22%.

Читайте такожЗа останні чотири роки в Україні стало вдвічі більше читачів електронних книг

Тенденція зниження помітна в більш старших вікових групах, у той час як вікова група 12-24 років показує невелике зростання, свідчать дані дослідження. Так, з 2010 року на 7,2% зменшилася кількість українців, які не уявляють своє життя без читання у віці 45-65 років, на 6,8% впала кількість читаючих серед українців у віці 25-45 років.

Примітно, що незважаючи на розвиток інтернету та популярність електронних книг, українці воліють читати все ж паперові видання. Відсоток українців, які читають друковані книги незначно впав з 64,5% в 2011 році до 62% в 2014 році. При цьому більш ніж в два рази зросла частка людей, які читають електронні книги – з 6,5% у 2011 році до 13,7% у 2014 році. Найбільш популярні електронні книги серед громадян віком 12-24 років.