В Адміністрації президента відкрилася виставка портретів героїв АТО (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко відкрив виставку «16» у рамках арт-проекту Second Floor Art Center.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці в Адміністрації президента представлені 16 портретів героїв-українців, від рядового до полковника, що захищали український Донбас.

"Країна повинна знати і шанувати своїх героїв... Лише тоді, коли ми будемо знати, поважати і шанувати своїх героїв, ми точно переможемо", - сказав Порошенко.

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За його словами, ця виставка буде в АП декілька тижнів і портрети героїв АТО побачать партнери України, які приїжджають на зустріч з президентом.

"Але після цього в нас є ще декілька ідей, які мені дуже подобаються. Чому б, наприклад, не розмістити цю виставку в аеропорту "Бориспіль", щоб і ті українці, які повертаються з-за кордону, і ті гості, бачили, як Україна вклоняється, шанує, поважає тих, хто боронить Батьківщину, тих, хто демонструє найкращі людські якості", - сказав глава держави.