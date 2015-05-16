У Вінницю на День Європи прибули посли шести європейських країн

Також приїхали творчі колективи з Німеччини, Польщі, Румунії та Естонії, передає кореспондент УНІАН. «Україна – це Європа. З цими словами мільйони українців вийшли по всій Україні на мирні демонстрації на підтримку європейського вектору розвитку своєї країни. Ми всі пам’ятаємо, що український народ заплатив високу ціну за право самостійно визначити своє майбутнє без вказівок ззовні. Україна і донині веде боротьбу зі спробами Росії вкрасти у неї це право», - наголосив українською посол Великобританії в Україні Саймон Сміт.

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«Це потребує терпіння і рішучості, але Євросоюз, всі країни Європи, не будуть стояти осторонь. Ми підтримуємо і продовжуємо надавати всебічну підтримку українському уряду і суспільству у прагненні розбудувати вільну, заможну та стабільну Україну. Разом ми сильніші!», - сказав Саймон Сміт.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман від час свого виступу зазначив, що «Україну потрібно змінювати зсередини, це дуже важко і непросто, але я знаю, що Україна буде справжньою європейською сучасною демократичною державою». «Сьогодні вся Європа і весь світ з нами, з українцями. І я знаю, що перемога буде за нами», - сказав Володимир Гройсман.

З нагоди свята у місті працює п’ять майданчиків, де організовано виступи творчих колективів. Також близько 20 громадських організацій та благодійних фондів об’єднались у проведенні соціальних благодійних проектів, а центральна вулиця міста - Соборна стала місцем для інтерактиву, фестивалів вуличних музикантів і живих скульптур.

Завершиться сьогоднішнє святкування концертом Джамали.

В Луцьку також святкували День Європи, який стартував Європейською Олімпіадою, в рамках якої проводився конкурс знань про Європу та Євросоюз серед школярів Луцька та учнів з міст-побратимів Жешува, Любліна, Торуня й Холма.

Завдання для учасників олімпіади були підготовлені англійською мовою. Учні змогли показати рівень обізнаності про структуру Євросоюзу, його економіку та фінанси, історію створення.

Інші заходи Дня Європи у Луцьку проходили в Центральному парку. Зокрема, фестиваль шкільної творчості «Євробачення», під час якого кожна школа в піснях і танцях представила одну з країн - членів Євросоюзу.

Протягом фестивалю діти малювали на асфальті «Моє європейське місто», працювали боді-арти «Барви Європи», англомовний клуб під відкритим небом.