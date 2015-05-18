Фас і профіль: фото пам'ятника Олександру Невському в Харкові з обламаним мечем
20:26, 18 травня 2015Суспільство
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Вчора невідомі пошкодили пам'ятник Олександру Невському в Харкові - скульптурі відламали меч.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, інформація про пошкодження пам'ятника, розташованого навпроти лікарні №15, поступила в Московський райвідділ міліції 17 травня в 18:05. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.
Читайте такожУ Харкові вночі невідомі повалили три пам'ятники діячам радянської епохиФакт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зараз проводяться заходи щодо встановлення обставин події, а також осіб, причетних до даного кримінального злочину.
Олександр Невський у Харкові втратив меч / 057
Олександр Невський у Харкові втратив меч / 057
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