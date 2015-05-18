Фас і профіль: фото пам'ятника Олександру Невському в Харкові з обламаним мечем

Як повідомляє кореспондент УНІАН, інформація про пошкодження пам'ятника, розташованого навпроти лікарні №15, поступила в Московський райвідділ міліції 17 травня в 18:05. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Читайте такожУ Харкові вночі невідомі повалили три пам'ятники діячам радянської епохиФакт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зараз проводяться заходи щодо встановлення обставин події, а також осіб, причетних до даного кримінального злочину.