Через недієздатність чиновників важкохворі залишилися без ліків - депутат

«Сьогодні, через недієздатність чиновників, відсутні препарати для проведення планової вакцинації дітей, залишаються без необхідних ліків тяжкохворі, до того ж існує загроза припинення роботи пунктів переливання крові...» - підкреслив він.

Також народний депутат зазначив, що протягом більш ніж п'яти місяців відповіді Міністра охорони здоров'я Квіташвілі на різного роду звернення та запити залишаються незмінними.

Читайте такожРаді пропонують відправити у відставку Квіташвілі і ПавленкоТак, ще в січні міністерство поінформувало про початок роботи над списками номенклатури препаратів, необхідних для здійснення держзакупівель. В кінці квітня МОЗ оголосило про початок роботи номенклатурної групи і про те, що приступає до формування номенклатури. Зараз травень – а переліку необхідних препаратів немає.

Слід зазначити, що саме МОЗ не подало заявку на продовження фінансування проекту з гіпертонії, що і послужило причиною припинення реалізації проекту щодо компенсації вартості ліків гіпертонікам, в результаті чого без підтримки залишилося більше трьох мільйонів українців.

Крім того, важливо врахувати, що Міністерство охорони здоров'я не подало на розгляд жодного законопроекту, а без внесення змін в законодавчу базу, анонсоване реформування є лише грою на публіку.

Як зазначалося раніше, у Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про звільнення Квіташвілі з посади Міністра охорони здоров'я, одним з ініціаторів якого є Андрій Шипко.