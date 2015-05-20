На Черкащині пенсіонер підпалив себе під час судового засідання

Як повідомили кореспонденту УНІАН джерела в УМВС в Черкаській області, подія сталася 19 травня під час засідання Золотоніського міськрайонного суду, на якому розглядалася справа щодо встановлення меж земельної ділянки.

Під час судового засідання пенсіонер, який виступав у ролі відповідача, відмовився судді надати доступ учасникам процесу та спеціалістам земельного управління до своєї земельної ділянки. На знак протесту щодо вимоги судді, пенсіонер відкрив пляшку, яку приніс у залу засідань, облив себе легкозаймистою сумішшю та підпалив. Правоохоронці, які знаходилися у залі суду, та учасники процесу загасили пожежу.

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Пенсіонера із 70% опіками тіла госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні. Наразі лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності).