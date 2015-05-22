На вихідних сонце розжарить повітря в Україні до +30
В суботу та неділю, 23-24 травня, в Україні переважатиме спекотна погода, очікується 23-30 градусів тепла, лише в західних областях буде свіжіше, 19-25 градусів тепла.
В Україні в більшості областей буде панувати суха сонячна погода, однак на заході і в денні години на півночі місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині місцями дощі, грози. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 19-25 градусів тепла.
У північних областяхпереважатиме суха погода. Температура повітря вночі 11-17 градусів тепла, вдень 24-30 градусів тепла.
У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
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У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У південній частині - сухо і сонячно. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 26-28, місцями до 30 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.